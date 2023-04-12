Karaisalı'da şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Karaisalı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Çeceli Kadın, Gençlik ve Kültür Evi'nde düzenlenen programa, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının yanı sıra Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, ilçe protokolü katıldı.

Kaymakam Kumcu yaptığı konuşmada, şehadete yürüyen tüm vatan şehitlerini rahmet ve minnetle andığını belirtti.

İftara katılanlara teşekkür eden Kumcu, "Aziz şehitlerimizin bizlere emanetleri olan siz değerli ailelerimizle beraber olmaktan, orucumuzu açmaktan dolayı onur duydum. Bizler her zaman sizin yanınızda ve destekçiniziz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.