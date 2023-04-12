AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:

AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kumar masası dediğiniz, daha sonra pazarlık masasına dönüşmüş bu masaya niye oturdunuz? Halil İbrahim sofrası diyorsunuz, onu kurtlar sofrasına çevirdiniz." dedi.

Çelik, Adana Havalimanı'nda gazetecilere, dün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapılmasının ardından adayların seçim bölgelerine dağıldığını söyledi.

Seçime hazır olduklarını vurgulayan Çelik, "Bizim teşkilatlarımız zaten sadece seçimden seçime hazırlık yapan değil, her an seçim varmış gibi çalışan teşkilatlar." ifadesini kullandı.

Çelik, seçime son derece dinamik bir aday kadrosuyla gittiklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda kullandığımız ifadeyi Adana için de 'Hemen şimdi' diye kullanıyoruz. Adana'mız, Cumhurbaşkanı'mız ve liderimizin büyük demokrasi ve Türkiye yürüyüşüne her zaman en önemli katkıyı veren illerin başında geldi. Şimdiye kadar demokratik büyük Türkiye yürüyüşümüzü destekleme bakımından Adana'daki vatandaşımız, çok büyük bir destekle her zaman bu yürüyüşün yanında oldular." diye konuştu.

Adanalıların, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde olduğu gibi her zaman milletin egemenliğinin yanında duran bilinçle hareket ettiğini dile getiren Çelik, vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda da yüksek destek ortaya koyacağını anlattı.

Çelik, Türkiye'nin yolunun açık olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin bahtı, yolu açıktır. Etrafta üretilmeye çalışılan kara propagandalara kimse bakmasın. Yolumuz son derece açıktır. İnşallah önümüzdeki dönem Türkiye Yüzyılı olacaktır. Türkiye, hem kendi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini koruma konusunda son derece güçlü bir irade ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Halil İbrahim sofrası diyorsunuz, onu kurtlar sofrasına çevirdiniz"

Cumhur İttifakı'nın ilkelere dayandığını aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Karşımızdakilerin ne yaptığını görüyoruz. Her zaman sorduğumuz soruyu onlara bir kere daha soruyoruz; yedili, sekizli masanın adayı belli olduktan sonra bilumum terör örgütlerince ortaya koyulan bu destek karşısında ne diyorsunuz? Buna karşı niçin suskun kalıyorsunuz? Kumar masası dediğiniz, daha sonra pazarlık masasına dönüşmüş bu masaya niye oturdunuz? Halil İbrahim sofrası diyorsunuz, onu kurtlar sofrasına çevirdiniz. Bu ilişkilerin, ortaya çıkan bütün bu siyasi tablonun, çıkıp da ta Kandil'deki teröristlerin 'Biz Cumhuriyet'i yıkmak için bu tabloya destek vereceğiz' demesi karşısında suskun kalmamanız, yüksek bir sesle konuşmanız gerekir. Burada ortaya konulması gereken irade, milletin egemenliğine sahip çıkma iradesidir. Cumhur İttifakı'mız, milletin egemenliği, devletimiz ve milletimizin geleceği çerçevesinde ilkelere dayanan bir ittifak olarak bu yolu en güçlü şekilde yürüyecektir. Bütün vatandaşlarımızın teveccühü ve Allah'ın izniyle çalmadık kapı, görüşmediğimiz vatandaşımız, gitmedik en ufak bir yer bırakmaksızın bütün Türkiye sathında bu çalışmaları gerçekleştireceğiz."

Çelik, AK Parti'nin, Türkiye'nin bütün sosyolojik kesimlerinin siyasette temsili konusunda en güçlü iddiayı ortaya koyduğunu, tecrübeyle değişim arasındaki dengenin bir kere daha aday listelerine yansıdığını vurguladı.

Partiye yeni katılanlar ile uzun yıllardır siyasi harekette yer alanların dayanışma içerisinde beraber hareket edeceklerini dile getiren Çelik, "İnşallah Adana'dan Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhur İttifakı'na en güçlü desteğin çıkacağı çalışmaları hepinizin gözü önünde milletimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Haydi bismillah." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mehtap bebeğin cesedi, siyah çöp poşetinde bulunmuş
YEREL HABERLER Mehtap bebeğin cesedi, siyah çöp poşetinde bulunmuş
Adana'da kadın ve çocukların, akrabalarının evine taşlı sopalı saldırısı kamerada
YEREL HABERLER Adana'da kadın ve çocukların, akrabalarının evine ...
Depremde yıkılan binanın projesini yapan mühendis, çizdiği projeyi hatırlamadığını savundu
YEREL HABERLER Depremde yıkılan binanın projesini yapan mühendis, ...
Adana'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da terör operasyonunda yakalanan zanlı ...
Adana'da hafif ticari aracın bisiklet sürücüsüne çarpması kamerada
YEREL HABERLER Adana'da hafif ticari aracın bisiklet sürücüsüne ...
Adana'da öğrencilerden polislere ziyaret
YEREL HABERLER Adana'da öğrencilerden polislere ziyaret
Husumetli oldukları akrabalarının evini taşladılar
YEREL HABERLER Husumetli oldukları akrabalarının evini taşladılar
Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 7 yıl 6 ay hapis ...
Can pazarına dönen kavga, `Motosikleti yavaş sür´ uyarısı yüzünden çıkmış
YEREL HABERLER Can pazarına dönen kavga, `Motosikleti yavaş sür´ ...
Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 ...
Karaisalı'da şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu
YEREL HABERLER Karaisalı'da şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu
Adana'da müstakil ev kundaklandı
YEREL HABERLER Adana'da müstakil ev kundaklandı
Adana´da 2 aylık Mehtap bebeğin ölü bulunduğu ev kundaklandı
YEREL HABERLER Adana´da 2 aylık Mehtap bebeğin ölü bulunduğu ev ...
Kozan İlçe Emniyet Müdürü Büyükatak'tan depremzede ailelere ziyaret
YEREL HABERLER Kozan İlçe Emniyet Müdürü Büyükatak'tan depremzede ...
Adana'da korsan gösterileri organize eden sanığa 25 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da korsan gösterileri organize eden sanığa 25 ...
Açtıkları kuyuya düşen işçi, yaralandı
YEREL HABERLER Açtıkları kuyuya düşen işçi, yaralandı
Atlı polisler toplumun huzur ve güvenliği için her an göreve hazır
YEREL HABERLER Atlı polisler toplumun huzur ve güvenliği için her an ...
Evde ölü bulunan Mehtap bebeğin cenazesi sahipsiz kaldı
YEREL HABERLER Evde ölü bulunan Mehtap bebeğin cenazesi sahipsiz ...
Çukurova Üniversitesinde kurulan "Çocuk İyilik Merkezi" depremzedelerin hizmetinde
YEREL HABERLER Çukurova Üniversitesinde kurulan "Çocuk İyilik ...
Depremde uzuvlarını kaybeden kardeşlere Çocuk İyilik Merkezi'nde protez takıldı
YEREL HABERLER Depremde uzuvlarını kaybeden kardeşlere Çocuk İyilik ...
Yolcusuz otobüsten 100 kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Yolcusuz otobüsten 100 kilo esrar çıktı
Adana'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dava
YEREL HABERLER Adana'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyu ...
Adana'da bir yolcu otobüsünde 100 kilo 294 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da bir yolcu otobüsünde 100 kilo 294 gram esrar ...
ADANA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ALA HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER ADANA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.