Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu

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ADANA (AA) - Adana'da sağanak bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Kent merkezinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

Zaman zaman dolu şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Polis ekipleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı yerlerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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