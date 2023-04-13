Adana'da yayla evinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

7. Yargı Paketi'nde af yasası var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde, yayla evinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçatekir Yaylası'ndaki konutlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bir ikamette arama yapan polis, muslukları sökmeye çalışan M.T'yi suçüstü yakaladı.

Yanında ve adresinde çalıntı malzemeler ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.