Adana'da tarihi eser niteliğinde 33 obje ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde şüphe üzerine bir kişinin üstünü aradı.

Aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 27 bronz sikke, 5 kemer tokası ve 1 kolye ucu ele geçirildi.

Şüpheli, tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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