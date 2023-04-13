Adana'da 251 bin 776 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde, züccaciye kolilerine gizlenmiş 251 bin 776 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen minibüsün sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmaya bir minibüsle kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.
Takibe alınan araç Pozantı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle durdurularak arandı.
Araçtaki 16 kolide züccaciye ürünlerinin arasına gizlenmiş yeşil reçeteyle satışı yapılabilen uyuşturucu etkili 251 bin 776 hap bulundu.
Gözaltına alınan sürücü H.B. (29) işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.