Adana'da 251 bin 776 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde, züccaciye kolilerine gizlenmiş 251 bin 776 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen minibüsün sürücüsü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmaya bir minibüsle kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Takibe alınan araç Pozantı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle durdurularak arandı.



Araçtaki 16 kolide züccaciye ürünlerinin arasına gizlenmiş yeşil reçeteyle satışı yapılabilen uyuşturucu etkili 251 bin 776 hap bulundu.

Gözaltına alınan sürücü H.B. (29) işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.