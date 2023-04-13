Adana'da Türkistanlılar Derneği iftar programı düzenledi

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ADANA (AA) - Adana'da, Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

Dernek binasında gerçekleştirilen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Programa, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı Avazbek Khodjimetov, İdari İşler Müdürü Abdulgani Mansurov, Özbekistan Adana Fahri Konsolosu İlker Medeni, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ile vatandaşlar katıldı.



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