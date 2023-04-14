Adana'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Yakapınar Mahallesi'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 10 kişiyi tespit etti.



Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla göçmen kaçakçılığı suçuna karıştığı öne sürülen şüpheli Halil F'yi (39) de gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı Halil F, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.