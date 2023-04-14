Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yerel yönetimler sözcüsü"ne dava

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yerel yönetimler sözcüsü"ne dava

AA

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yerel yönetimler sözcüsü"ne dava

ADANA (AA) - SATUK TOPALOĞLU - Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yerel yönetimler sözcüsü" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

PKK/KCK adına kentte aktif faaliyet gösterdiği gerekçesiyle geçen yıl 23 Nisan'da tutuklanan E.Ö. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık E.Ö. hakkında, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, E.Ö'nün terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, PKK/KCK'nın ülke yapılanmasında sözde "sorumlu" ve "yönetici" pozisyonunda aktif faaliyet yürüttüğü anlatıldı.

E.Ö'nün, kentte örgüte eleman temin edilen organizasyonların başında bulunduğu, terör örgütleriyle ilişki ve irtibatları nedeniyle haklarında adli işlem yapılan 131 kişiyle toplamda 5 bin 182 kez görüşme gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, hakkında PKK/KCK soruşturması yürütülen gizli tanık Ulaş'ın, "E.Ö. 'kadro' olarak anılan örgüt mensubudur. PKK/KCK'nın sözde Türkiye yürütme üyesidir. Çok defa illegal yollardan görüşmeler yapmak amacıyla Kandil'e geldi. 2009-2011'de KCK Türkiye yapılanması ideolojik alan merkezine bağlı olarak faaliyetlerin yürütüldüğü kültür sanat komitesinde sözde sorumlu olarak faaliyet üstlendi. 2011-2013'te sözde KCK Türkiye yapılanması yerel yönetimler sözcüsü olarak faaliyet yürüttü." şeklindeki ifadesine yer verildi.

Hakkında "örgüt üyeliğinden" soruşturma yürütülen tanık Ü.G. de iddianamede yer alan ifadesinde, E.Ö'yü tanıdığını belirterek, sanığın PKK/KCK içerisindeki örgütsel faaliyetlerini anlattı.

- "Değer ailelerine" para aktarmış

İddianamede, sanığın "Her yerde kültür sanat" adlı şirketin "ortak" ve "yöneticisi" olduğu kaydedildi.

Şirketin diğer ortakları arasında ise haklarında PKK üyeliğinden işlem yapılan kişiler bulunduğu ve şirketin PKK/KCK'nın mali alan yapılanması soruşturması kapsamında haklarında adli işlem yapılan kişilerle sanık arasında bankacılık işlemleri gerçekleştirildiğinin belirlendiği iddianamede bildirildi.

Sanık E.Ö'nün şirketin BDP'li belediyelere hizmet sağlama bahanesiyle yine PKK/KCK irtibat ve iltisaklı kişilerle kurulduğu, buradan aldığı işler aracılığıyla gelen paraları "değer ailelerine" aktardığı iddianamede anlatıldı.

E.Ö'nün terör örgütüne fon sağladığı vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"E.Ö'nün PKK/KCK'nın sözde üst yönetimiyle görüşmeler yapmak adına terör örgütünün faaliyet yürüttüğü Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e çok kez gittiği ve eğitimler aldığı, daha sonra 'kadro' olarak adlandırılan örgüt mensuplarından olduğu, PKK'nın çağrısı üzerine örgüt elebaşının doğum günü bahanesiyle düzenlenen etkinliklere katıldığı, KCK sistematiğine bağlı ekonomik alan merkezi içinde yer aldığı, cep telefonunda çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu, KCK Türkiye yapılanması sözde yerel yönetimler sözcüsü olarak örgütsel faaliyetler yürüttüğü, MASAK raporuna göre adına kayıtlı şirket üzerinden 'değer ailesi' olarak adlandırılan örgüt üyesi kişilerin ailelerine nakit para aktarımında bulunduğu, evinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği, muhatap olduğu sözde üst düzey örgüt mensuplarının örgüt içi konumları, yürütülen örgütsel faaliyetler sırasında sorumlu düzeyde hareket etmiş olmaları ve bu alanda almış olduğu inisiyatif durumuyla 'kadro' örgüt mensubu olması ve dosya kapsamındaki diğer tüm deliller ile tespitler birlikte değerlendirildiğinde sanığın 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan cezalandırılması talep olunur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu
Adana'da depremzedeler için dayanışma konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da depremzedeler için dayanışma konseri ...
Adana'da Türkistanlılar Derneği iftar programı düzenledi
YEREL HABERLER Adana'da Türkistanlılar Derneği iftar programı ...
Çelik: Dünyanın tüm demokratik devletleri açısından terör bir kırmızı çizgidir
YEREL HABERLER Çelik: Dünyanın tüm demokratik devletleri açısından ...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:
Adana'da üzerine kaya düşen otomobilde ölen öğretmenlerin yakınlarından okula ziyaret
YEREL HABERLER Adana'da üzerine kaya düşen otomobilde ölen ...
Evde ölü bulunan Mehtap bebeğin cenazesi, 5´inci günde de alınmadı
YEREL HABERLER Evde ölü bulunan Mehtap bebeğin cenazesi, 5´inci ...
Minibüsten 251 bin uyuşturucu hap çıktı, 'Dayanamadım, çaldım' dedi
YEREL HABERLER Minibüsten 251 bin uyuşturucu hap çıktı, ...
Adana'da 251 bin 776 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 251 bin 776 uyuşturucu etkili hap ele ...
Adana'da Polis Haftası kapsamında şehitler için anma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da Polis Haftası kapsamında şehitler için anma ...
Üzerine kaya düşen otomobilde ölen öğretmenlerin yakınları, öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Üzerine kaya düşen otomobilde ölen öğretmenlerin ...
Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Togg'u kullanarak Adana'dan Mersin'e gitti
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Togg'u kullanarak ...
Adana tarım, sanayi ve kent müzeleri ziyaretçilere hazırlanıyor
YEREL HABERLER Adana tarım, sanayi ve kent müzeleri ziyaretçilere ...
Adana'da tarihi eser niteliğinde 33 obje ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da tarihi eser niteliğinde 33 obje ele ...
Adana'da yayla evinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da yayla evinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan ...
Adana'da otobüs durağında birlikte kaldığı evsizi darbederek öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da otobüs durağında birlikte kaldığı evsizi ...
Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını ...
2 bin 400 öğrenci kapasiteli Antakya NATO Çadır Kenti törenle açıldı
YEREL HABERLER 2 bin 400 öğrenci kapasiteli Antakya NATO Çadır Kenti ...
Adana'da AK Parti milletvekili adayları tanıtıldı
YEREL HABERLER Adana'da AK Parti milletvekili adayları tanıtıldı
Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ömer Çelik: Bu seçim siyasi hayatımızın en kritik seçimidir
YEREL HABERLER Ömer Çelik: Bu seçim siyasi hayatımızın en kritik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.