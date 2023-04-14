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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da Polis Haftası kapsamında fidan dikildi

AA

Adana'da Polis Haftası kapsamında fidan dikildi

ADANA (AA) - Adana Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikti.

Polisler ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki Polis Şehitleri Hatıra Ormanı'nda bir araya geldi.

Programda emniyet müdürlüğü bünyesindeki şubelerde görevli bazı polisler, fidanları toprakla buluşturarak suladı.

Etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de diktiği fidana can suyu verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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