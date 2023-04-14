Doğru yaşam tarzı kalp damar hastalıklarından koruyor

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ADANA (AA) - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Şerafettin Demir, kalp damar hastalıklarının, genetik özelliklerin yanı sıra beslenme ve yaşam tarzıyla doğrudan ilgili olduğunu belirtti.

Demir, AA muhabirine, her yıl ölümlerin üçte birinden fazlasının kalp damar hastalıklarına bağlı gerçekleştiğini, bunların kansere kıyasla yaklaşık 2 kat daha fazla olduğunu belirtti.

Kalp damar hastalıklarına eşlik eden diyabet ve hipertansiyon gibi diğer sağlık sorunlarına dikkati çeken Demir, bunların kontrol altında tutulmasının rahatsızlanma riskini azaltan önemli etmenlerin başında geldiğini ifade etti.

Demir, doğru yaşam tarzının hastalık riskini azalttığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sağlıksız beslenme, şişmanlık, alkol, sigara, hava kirliliği ve hareketsiz bir yaşam kalp damar hastalıklarına zemin hazırlamaktadır. Sosyo-ekonomik durum bozukluğu ve stres de ayrıca bunlara yol açan nedenler arasında yer almaktadır. Toplum olarak özellikle hareketsizlik, düzensiz beslenme, kötü alışkanlıklar, fazla kilolar ve mevcut kan değerlerimize bakmadan yaşamamız bizi kalp damar hastalıklarına açık hale getirmektedir."

Demir, Akdeniz tipi beslenme ve günlük 45 dakika yürüyüşün kalp damar hastalıklarından korunmada önemli olduğunu söyledi.



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