Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Leyva, Hazal Selin Arifoğlu (Dilara Sağbaş, Güldeniz Önal, Pınar Atasever, Ceren Çağlar Baysal, Şiirsel Merve Altın, Bosetti)
Nilüfer Belediyespor: Nuneviller, Ecenur Aksoy, Atkinson, Milanova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Arzum Tezcan, Eylül Akarçeşme, Hümay Fırıncıoğlu, Aybüke Güldenoğlu, Radosova, Cansu Bir)
Setler: 21-25, 25-23, 25-17, 25-27, 9-15
Süre: 134 dakika (27, 29, 26, 34, 18)
ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 24. haftanın açılış maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-2 yendi.