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Salon: ASKİ Atatürk



Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente



Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Leyva, Hazal Selin Arifoğlu (Dilara Sağbaş, Güldeniz Önal, Pınar Atasever, Ceren Çağlar Baysal, Şiirsel Merve Altın, Bosetti)

Nilüfer Belediyespor: Nuneviller, Ecenur Aksoy, Atkinson, Milanova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Arzum Tezcan, Eylül Akarçeşme, Hümay Fırıncıoğlu, Aybüke Güldenoğlu, Radosova, Cansu Bir)



Setler: 21-25, 25-23, 25-17, 25-27, 9-15

Süre: 134 dakika (27, 29, 26, 34, 18)







ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 24. haftanın açılış maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

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