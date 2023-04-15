Adana'da otomobilinde 7 kilo 355 gram eroin bulunan sürücü tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince aracında eroin ele geçirilen sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpek eşliğinde otomobilde yapılan aramada, 7 kilo 355 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü İdris T, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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