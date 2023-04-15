AK Parti Karaisalı İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi

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ADANA (AA) - Adana'da, AK Parti Karaisalı İlçe Başkanlığı vatandaşlara yönelik iftar programı düzenledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, programda yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayında yapılan dua ve ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.

Birlik ve beraberliğin bozulmamasını dileyen Ay, Karaisalı halkının Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerde her zaman olduğu gibi destek olacağına inandıklarını belirtti.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.



İftara, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ve partinin milletvekili adayları da katıldı.



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