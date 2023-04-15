Adana'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Ahmet Sürer yönetimindeki 01 AGL 843 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolunun Sırelif mevkisinde Ercan Özcan idaresindeki 01 CCN 91 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sürer, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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