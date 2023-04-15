Futbol: Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Mehmet Salih Mazlum

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Barrios, Semih Güler (Dk. 82 Yıldırım Mert Çetin), Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye (Dk. 65 Onyekuru), Yusuf Sarı (Dk. 65 Gökhan İnler), Akintola (Dk. 77 Emre Akbaba), Belhanda, Cherif Ndiaye (Dk. 82 Gulbrandsen)

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Tarkan Serbest, Djilobodji, Yasin Özcan (Dk. 64 Ahmed Ben Ouanes), Mickael Tırpan, Mustafa Eskihellaç (Dk. 46 Koita), Hajradinovic (Dk. 46 Aytaç Kara), Eysseric, Chouiar (Dk. 82 Ahmet Emin Engin), Fall

Goller: Dk. 18 ve 21 Akintola, Dk. 27 Yusuf Sarı, Dk. 80 Cherif Ndiaye, Dk. 90 Belhanda (Penaltıdan) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Yasin Özcan, Dk. 25 Djilobodji, Dk. 84 Fabiano (Kasımpaşa), Dk. 51 Barrios, Dk. 54 Semih Güler (Adana Demirspor)





ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor, sahasında Kasımpaşa'yı 5-0 yendi.

47. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Badou Ndiaye'nin sert şutu sonrası kaleci Günay Güvenç, yatarak topu uzaklaştırdı.

54. dakikada Svensson'un sağ kanattan ortasına hareketlenen Cherif Ndiaye'nin altı pas içinde vuruşunda, kaleci Günay Güvenç'in müdahalesiyle top oyun alanına geri döndü.

67. dakikada Fall'ın pasıyla ceza alanına giren Koita ile Rodrigues'in mücadelesinde Koita yerde kalınca, hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen Fall'ın pası verdiği anda Koita'nın ofsaytta olduğu bilgisi üzerine hakem Ümit Öztürk, penaltıyı iptal edip, ofsayt kararı verdi.

76. dakikada Onyekuru'nun sol kanattan ceza alanına ortasında Djilobodji ile mücadele eden Cherif Ndiaye istediği gibi vuramayınca, kaleci Günay Güvenç topa hakim oldu.

80. dakikada Adana Demirspor 4'üncü golü buldu. Emre Akbaba'nın pasıyla sağ kanattan ceza alanına giren Cherif Ndiaye'nin sert şutunda top ağlarla buluştu. Hakem Ümit Öztürk, Cherif Ndiaye'nin ofsayta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Ancak VAR'dan gelen ofsayt olmadığı bilgisi üzerine hakem Ümit Öztürk, gol geçerli saydı: 4-0.

86. dakikada Barrios ile Aytaç Kara'nın ceza alanı içinde mücadelesinde iki oyuncu da yerde kalınca, hakem Ümit Öztürk ilk olarak Barrios'un faul yaptığı kararını verdi. VAR incelemesi sonrası faul yapanın Aytaç Kara olduğu gerekçesiyle Adana Demirspor penaltı kazandı.

90. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Belhanda, topu ağlarla buluşturarak skoru 5-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor maçtan 5-0 galip ayrıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.