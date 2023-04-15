Adana Demirspor-Kasımpaşa maçının ardından

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 5-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "Bu hayati galibiyeti aldığımız için çok memnunum" dedi.

Montella, Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk olarak, Onyekuru ile alakalı ıslıklar duymanın kendisini üzdüğünü söyledi.

Onyekuru'nun herkesle arkadaşlık edebilen ve sevilen bir isim olduğunu ifade eden Montella, "Herkesin önünde eski arkadaşlarını selamlamaya gitmişti. Art niyet arayacaksak da soyunma odasında belki de gizli gizli sarılabilirdi. Ancak herkesin önünde yaptı. O yüzden art niyet aramamak lazım bu konuda. Gerçekten bunları duymak üzücüydü. İnşallah konu burada kapanmıştır." dedi.

Maçın ilk yarım saatinin kendileri için memnun edici olduğunu dile getiren İtalyan çalıştırıcı, alınan galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, şunları dile getirdi:

"Çünkü ilk yarım saat, şu ana kadar çalıştığımız bütün prensipleri sahaya yansıttığımız bir süreç oldu. İstediğimiz sonucu alabilmemiz gerçekten memnuniyet verici. Çünkü baktığınızda uzun zamandır çalıştığımız konuları sahaya yansıttık ve bunu hem cesaretli hem kaliteli hem de rakibe kendi oyunumuzu kabul ettirerek yaptık. O yüzden bu hayati galibiyeti aldığımız için çok memnunum."





- Özdeş: "Bu skoru kabul etmek mümkün değil"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Adana Demirspor'un özellikle ilk yarı ortaya koyduğu coşkulu oyunla rahat bir galibiyet aldığını dile getirdi.

"Bugün ilk yarı bizim için en büyük problem, yerleşik olduğumuz anda ilk golü yememiz ve 8 dakikada yediğimiz 3 golle de gardımızın düşmesiydi." değerlendirmesinde bulunan Özdeş, şu görüşlerini paylaştı:



"Böyle maçlarda sizin oyununuz düştükçe, rakibin coşkusu artıyor ve devre arasına ihtiyaç duyuyorsunuz. İki oyuncu değişikliği yaparak ikinci yarıya başladık. Burada oyuncu değişikliğinin amacı, kötü oynayanları değiştirmek değil, oyun formatını uygun hale getirip, ikinci yarıda yemeden bir gol atıp, maça tutunabilmekti. Belki oyun olarak 45-80. dakikalar arası bunu gerçekleştirdik. Rakip takımın son 10 dakikada iki gol daha bulmasıyla, müsabaka farklı skorla sonuçlandı. Bu skoru kabul etmek mümkün değil. Ancak haftada 3 maç oynadığımız periyotta bugün buradan gerekli dersleri alıp, yarından itibaren Kayseri'deki maça hazırlanmak durumundayız. Orada, buradakinden daha fazla mücadeleye ve odaklanmaya ihtiyacımız var. Takımım bunu yapabilecek güçte. Umuyorum toparlar ve çarşamba günü istediğimiz skoru Kayseri'den alırız."





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