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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftarda konuştu:

AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftarda konuştu:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın karşısına çıkanlar Türkiye'deki büyük yürüyüşümüzü, cumhuriyetimizi büyütme, ülkemizi kalkındırma, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yürüyüşümüzü akamete uğratmak istiyorlar." dedi.

Adana'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Çelik, kentteki temasları kapsamında partisinin İl Başkanlığında, İl Gençlik Kollarıyla toplantıya katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Çelik, Dumlupınar Mahallesi kapalı semt pazarında partisinin düzenlediği iftar programına katıldı.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, toplantıya katılan diğer milletvekili adayları ve parti yöneticileri olarak vatandaşların ramazanını tebrik etti.

- "14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz"

Önlerinde iki bayram olduğunu ifade eden Çelik, "Birincisi, inşallah bu ramazan sofralarında beraber olduğumuz gibi ailelerinizle, sevdiklerinizle olmanızı dilediğimiz Ramazan Bayramı. İnşallah bizi ramazana kavuşturan Cenabıallah, bayramda da hep birlikte beraber olmayı nasip eder. Ondan sonra sizlerin sayesinde ikinci bayramı kutlayacağız. İkinci bayram 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz." diye konuştu.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Nisan'da Adana'da olacağını ve onu en güçlü şekilde karşılayacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aramıza fitne sokmak isteyenlere karşı, birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyen şer şebekelerine karşı buradan bir kere daha ilan ediyoruz. Nasıl bu iftar sofralarında kardeşçe bir aradaysak mahallelerde, şehirlerde Türkiye'nin tamamında, inşallah bundan sonra Ramazan Bayramı'nda da bayramlaşırken bir arada olacağız. 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçerken de sandıklarda beraber olacağız. Hepiniz izliyorsunuz. Cumhurbaşkanı'mızın karşısına çıkanlar Türkiye'deki büyük yürüyüşümüzü, cumhuriyetimizi büyütme, ülkemizi kalkındırma, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yürüyüşümüzü akamete uğratmak istiyorlar. İşte buradan bu mahalleden bütün kardeşlerimiz ilan ediyoruz ki Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız."

- "Kardeşliğimizi bozmak isteyenlere geçit vermeyin"

Çelik, Türkiye'de, Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu dile getirdi.

Kardeşlik sofralarını Türkiye'nin her tarafına yaymaya çalıştıklarını aktaran Çelik, "Bizim yapmaya çalıştığımız şey, başkalarının ortaya koymaya çalıştığı kurtlar sofrası değildir. Bizim yapmaya çalıştığımız şey, işte bu kardeşlik sofrasıdır. Bu kardeşlik sofralarını Türkiye'nin her tarafına yaymaktır. Bu kardeşlik sofralarını bütün gönüllerde hakim kılmaktır." ifadesini kullandı.

İftar programına katılan kadınlara seslenen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin çocuklarınızın geleceği, çok daha iyi okullarda okuması için mücadele eden liderin adıdır Recep Tayyip Erdoğan. Kendileri için en iyi hayatları isterken sizin çocuklarınızı başka şeylere mahkum etmek isteyenlere geçit vermeyin. Kardeşliğimizi bozmak isteyenlere geçit vermeyin. Bugün Türkiye'de çeşitli yönetim kademelerinde pek çok değerli insan var. Yarın öbür gün istiyoruz ki çok daha büyük, çok daha güçlü bir Türkiye'yi işte bu sıraların arasında oturan sizin çocuklarınız devralacaklar. Onlar, bizim bulduğumuzdan daha iyi, daha güzel bir Türkiye'de yaşayacaklar, daha güzel bir Türkiye'yi yönetecekler. Şimdiye kadar bütün bu olumsuzlukları gidermek için çok uzun bir yol yürüdük. Çok uzun yollar kat ettik. Önümüze engeller çıktı. Önümüze suikastlar, tuzaklar kuruldu. Hepsini sizin verdiğiniz destek sayesinde aştık."

Çelik, yıllar evvel milletin elinden yetkisinin, özgürlüğünün çalındığını, 14 Mayıs günü milletin çıkıp "Yeter söz milletindir" diyerek sandıkta kendi iktidarını kurduğunu anımsattı.

O günden sonra darbelerle, suikastlarla, tuzaklarla, kumpaslarla milletin iradesinin çalındığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Çeşitli şekillerde sizin iktidara getirdiklerinizin önünü kestiler, yolunu kestiler. Şimdi aradan çok uzun bir zaman geçti. Şimdi yeniden Cumhurbaşkanı'mız diyor ki 'Yeter söz de milletindir. Karar sizindir kardeşlerim.' 14 Mayıs günü sizin, 'söz ve karar bizimdir' diyeceğiniz gündür. Biz bu iftar sofrasını paylaşan siz kardeşlerimizden başka yeryüzünde başka bir güç tanımıyoruz. Siz nasıl isterseniz Türkiye öyle yönetilir. Sizin verdiğiniz emanete sahip çıkmak için Cumhurbaşkanı'mız bütün bir ömrünü milletine adadı. Şimdi en yaşlımızdan, en gencimize kadar pırıl pırıl bir aday kadrosuyla Adana'mızın karşısındayız. Onlar da sizin evlatlarınız olarak sizin iradenize sahip çıkacaklar."

- Çelik, esnafla bir araya geldi

Çelik, daha sonra merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi’nde Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin düzenlediği iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Çelik, esnafın her meselesinin çözümü için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

Ömrünü milletine adamış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarının ortada olduğunu aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Bugün tek hedefleri Cumhurbaşkanı'mıza karşı olmak olanların şunu bir şekilde bilmesi gerekir. Kendi adaylarını ilan ettikleri günden beri Kandil'deki teröristler 'Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu destekliyoruz' diyorlar. 'Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıkılması için terör eylemlerine bile ara veriyoruz. Onlara destek veriyoruz' diyorlar. Peki bu milletin hakkı değil midir? Onlardan şu sözü duymak, teröristlere niye şunu söylemiyorlar? 'Siz kim oluyorsunuz da Türkiye'nin demokrasisine, milletin iradesine karışıyorsunuz. Biz demokratik bir yarış yapacağız. Siz teröristler bir kenarda durun' demiyorlar. Burada kardeşlerim şunu görmemiz lazım. Bu seçim sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve karşısındakilerin seçimi değil, bu seçim sadece Cumhur İttifakı ve karşısındakilerin seçimi değil, Türkiye'yi milli irade, millet, esnaf mı yönetecek yoksa masanın altında olan başkaları mı yönetecek? Bu, bunun mücadelesidir. "

Çelik, esnafın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kriz dönemlerini nasıl dirayetle yönettiğini ve basiretli bir yönetim ortaya koyduğunu bildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafın, işçinin, çiftçinin, köylünün desteğiyle bugünlere geldiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Adana'da son sözü esnaf söyler. Adana'nın sokaklarında kim ne hesap yaparsa yapsın biz esnaf kardeşlerimizin yaptığı hesaba bakarız. Kim nereye bakarsa baksın biz esnaf kardeşlerimizin baktığı yere bakarız. Kim hangi adresi kendisine rehber seçerse seçsin biz esnaf kardeşlerimizi kendimize adres seçeriz. Ve biliyoruz ki Cumhurbaşkanı'mız esnafımızın, işçimizin, çiftçimizin, köylümüzün desteğiyle bugünlere gelmiştir. Bu şer şebekelerini, bu terör şebekelerini sizin desteğinizle alt etmiştir. Şimdi karşısına dikilmiş olanların hepsini de Allah'ın izniyle 14 Mayıs günü sizin desteğinizle bir kere daha alt edecektir. Milli irade kazanacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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