Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Mart-14 Nisan'da kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Ekipler aramalarında, 6 milyon 743 bini tütün doldurulmuş 28 milyon 833 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 1530 paket sigara ile 275 kilogram tütün ile sigara sarma makinesi geçirdi.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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