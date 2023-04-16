Adana'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Ali Karaduman (80) idaresindeki 01 RG 459 plakalı traktör, Cerit Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Karaduman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karaduman’ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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