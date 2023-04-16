Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
YEREL HABERLER Adana'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Evde ölü bulunan Mehtap bebeğin babası tutuklandı
YEREL HABERLER Evde ölü bulunan Mehtap bebeğin babası tutuklandı
Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli ...
4 öğretmenin öldüğü yolda kaya tehlikesi sürüyor
YEREL HABERLER 4 öğretmenin öldüğü yolda kaya tehlikesi sürüyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftarda konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftarda ...
Adana'da sokakta otururken silahlı saldırıya uğrayan baba- oğul, öldü
YEREL HABERLER Adana'da sokakta otururken silahlı saldırıya uğrayan ...
Adana'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğul öldü
YEREL HABERLER Adana'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada baba ...
Adana Demirspor-Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Adana Demirspor-Kasımpaşa maçının ardından
Adana Demirspor - Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Kasımpaşa maçının ardından
Adana Demirspor - Kasımpaşa 5-0
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Kasımpaşa 5-0
Adana'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 ...
Balık tutarken koluna batan oltanın kancasını itfaiyeciler kesti
YEREL HABERLER Balık tutarken koluna batan oltanın kancasını ...
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya, toprağa verildi
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı ...
Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
AK Parti Karaisalı İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi
YEREL HABERLER AK Parti Karaisalı İlçe Başkanlığı iftar programı ...
Adana'da minibüste 23 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da minibüste 23 düzensiz göçmen yakalandı
Adana'da otomobilinde 7 kilo 355 gram eroin bulunan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da otomobilinde 7 kilo 355 gram eroin bulunan ...
Göçmen kaçakçıları: Yolda görüp minibüse aldık
YEREL HABERLER Göçmen kaçakçıları: Yolda görüp minibüse aldık
7 kilo eroinle yakalandı, `Uyuşturucu olduğunu bilmiyordum´ dedi
YEREL HABERLER 7 kilo eroinle yakalandı, `Uyuşturucu olduğunu ...
Adana'da otomobilin çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Adana'da otomobilin çarptığı yaya öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.