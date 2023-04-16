Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları yapıldı.



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