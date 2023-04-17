Adana'da otomobilde uyuşturucu hap bulunmasıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da otomobilde 896 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde uyuşturucu satan zanlılara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Çalışmaların ardından operasyon düzenleyen polis ekipleri, bir otomobilde 896 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Polis, otomobildeki T.D. ve uyuşturucuyla bağlantılı oldukları belirlenen ve adresleri tespit edilen Y.Ç, İ.B, K.D. ve E.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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