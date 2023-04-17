Kooperatif kurucusu, kardeşinin yıkılan binanın müteahhidi olduğunu emniyette öğrenmiş

ADANA (AA) - SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, kolon betonlarından alınan karot incelemesinde "deprem dayanıklılık testini" geçemeyen Zeray Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhidi Ali Şevik'in tutuksuz yargılanan ağabeyi Mehmet Şevik, kardeşinin binanın müteahhidi olduğunu emniyette öğrendiğini ileri sürdü.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 12 katlı Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı Mehmet Şevik, emniyet ve savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Şevik ifadesinde, 1997 yılında kooperatif kurmak suretiyle ev sahibi olmayı planladıklarını belirterek, "Ali Şevik kardeşim olur. Yaptığımız plan doğrultusunda kurucu başkanlığını M.R.A'nın yaptığı, ikinci başkanlığını benim yaptığım, yönetim kurulu üyeliğini ise şu an isimlerini hatırlamadığım 7 veya 10 kişinin birlikte yaptığı Zeray Yapı Kooperatifini kurduk. Kooperatifte başkan yardımcısı olduğum dönemde Zeray Apartmanı'nın yapımı için proje hazırlattık. Hazırlanan proje doğrultusunda apartmanın temelinin kazılması ve temel atılması için kooperatif olarak o dönemin imkanları doğrultusunda teknik sorumlu nezaretinde inşaata başladık." ifadesini kullandı.

Kooperatif olarak inşaata başladıktan sonra iş yoğunluğu sebebiyle kooperatife üye olarak görevini sürdürdüğünü savunan Şevik, şöyle devam etti:

"Zeray Apartmanı'nın kaç yılında tamamlandığını, sitenin yapımı sırasında yönetim kurulunun kime yetki verdiğini de bilmiyorum. Bu süreç içinde inşatta herhangi bir kontrolde de bulunmadım. Kardeşim Ali Şevik'in Zeray Yapı Kooperatifinin yaptırmış olduğu Zeray Apartmanı'nın müteahhidi olduğunu ilk kez ifadem sırasında sizden, emniyette öğrendim. Kardeşim çiftçilik ile uğraşır müteahhitlik yaptığını bu tarihe kadar görmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

- Ali Şevik tutuklanmıştı

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından ve müteahhidi Ali Şevik 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Ali Şevik, savcılık ifadesinde lise mezunu olduğunu ve çiftçilikle uğraştığını belirterek, "Kooperatif yönetimi olarak genel kurul kararı ile emanet usulü iş yapılması yönünde karar alındı. İnşaat için alınan malzemelerin kalitesini, inşaatın devam ettiği süreçte projeye uygun olup olmadığını ben kontrol ederdim." ifadesini kullanmıştı.

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