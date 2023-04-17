Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

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ADANA (AA) - Adana'da 2 bin 160 litre sahte içki ve çeşitli gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, baskın yaptıkları bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

İkametin bir odasındaki plastik bidonlarda 2 bin 160 litre sahte içki bulundu.

Öte yandan, çeşitli adreslerde yapılan aramalarda da gümrük kaçağı 373 cep telefonu, 413 elektronik sigara, 35 kilogram nargile tütünü ve 1740 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Ekipler, sahte içki imalatı ve kaçakçılıkla ilgili 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

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