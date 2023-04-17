Adana'da apartmanda boşluktan düşen kadın hayatını kaybetti

"Yaşaması mucize" demişlerdi! Şimdi ise... Doktoru: Biz de şaşırdık

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kadın, misafir olarak gittiği apartmanda birinci kattaki boşluktan zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Gaziantep'ten rahatsızlığı nedeniyle tedavisi için geçen ay Adana'ya gelen Gönül Tekin (60), tedavisinin ardından hastane çıkışı kardeşinin evinin bulunduğu Çarkıpare Mahallesi'ndeki apartmana gitti.

Tekin, elektrik kesintisi nedeniyle asansörü kullanamayınca merdivenlerden üst kata çıktığı sırada karanlıkta birinci kattaki boşluğu fark edemeyip zemine düştü.

Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Tekin, olaydan 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan apartman yöneticisi Numan A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tekin'in yakınları, avukatları aracılığıyla karara itirazda bulunarak, yöneticinin "olası kast ve bilinçli taksirle ölüme sebebiyet" verme suçlamasıyla yargılanmasını talep etti.

Bu arada, daha önce başka birinin aynı yerden düşerek yaralanmasına rağmen önlem alınmadığı öne sürüldü.

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