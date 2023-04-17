GÜNCELLEME - Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçti

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ADANA (AA) - Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Saadet Partisi'nden ayrıldığını, milli değerlere gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatını AK Parti'de sürdürmeye karar verdiğini bildirdi.

Özgan, yazılı açıklamasında, bir siyasetçi ve halkın hizmetinde bir belediye başkanı olarak Türkiye için her zaman en doğrusunu yapmaya çalıştığını belirtti.

Partisinden ayrılarak AK Parti'ye katılma kararı aldığını ifade eden Özgan, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir. Milli değerlerimize gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatımı AK Parti'de sürdürmeye karar verdim. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım."

- Basın mensuplarıyla bir araya geldi

Özgan, AK Parti'ye geçmesinin ardından belediye binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tüm düşmanların hedef aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüdüğü yolun doğru olduğuna inandığını vurgulayan Özgan, şöyle konuştu:

"Bu seçimde bakıyorum terör örgütleri bir tarafı destekliyor. PKK, FETÖ'cüler Millet İttifakı diyor. ABD'si, Alman'ı, siyonistler orayı diyor. Kim Cumhurbaşkanımızın devamını istiyor? Türk dünyası, Afrika'nın mazlum milletleri, İslam ülkeleri. Bu da neyi gösteriyor? Diyor ya birileri, 'Düşman oklar nereye işaret ediyorsa oraya dikkat edin'. İşte oklar Tayyip Erdoğan'ı işaret ediyor. Demek ki Tayyip Erdoğan doğru yolda. Bir belediye başkanı olarak her zaman vatanımız milletimiz için doğru işler yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

Özgan, Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'nda yer aldığını ve terör örgütlerinin bu ittifakı desteklediğini kaydederek, "Bundan sonra çabamız Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanının, tekrar cumhurbaşkanı olarak seçilmesi yönünde olacaktır." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi'nden ayrılmadan önce yetkililere rahatsızlıklarını paylaştığını ancak bir yanıt alamadığını dile getiren Özgan, AK Parti'ye geçişinin ardından kendisine olumlu tepkiler geldiğini kaydetti.

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