Adana'da 12 milyon 250 bin makaron ele geçirildi

Sakız yutarsanız ne olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerince 5 araçta 12 milyon 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıçam ilçesinde şüphelendikleri 1 panelvan ile 4 kamyoneti durdurup arama yaptı.

Araçlarda yapılan aramalarda bandrolsüz 12 milyon 250 bin makaron ile 75 bin bandrol ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, kaçakçılıkla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.