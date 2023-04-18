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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor "Avrupa hayali"nin peşinde

AA

Adana Demirspor "Avrupa hayali"nin peşinde

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Avrupa hedeflerine odaklandıklarını belirterek, "Hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz." dedi.

Süper Lig'de 14 galibiyet ve 9 beraberlike topladığı 51 puanla 4. sırada yer alan Akdeniz ekibinin İtalyan teknik direktörü Montella, AA muhabirine, 5-0 üstünlükle ayrıldıkları Kasımpaşa maçında önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Kasımpaşa maçını kapatarak Arabam.com Konyaspor maçına odaklandıklarını vurgulayan Montella, yeşil-beyazlılarla önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarının altını çizdi.

Montella, kalan 9 haftalık süreçte maç maç ilerlemek istediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Yukarıdayız ve hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz. Belki de takvim bizi biraz daha sevebilirdi. Bazen oynadık sonra oynayamadık. Maç ritmini tekrar yakalamak için uğraşmak zorunda kaldık. Bu şekilde bir periyoda girdik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada olduğumuz için de istediğimiz hayallerin peşinden koşmayı tabii ki de bırakmayacağız. Konyaspor ve Kayserispor maçları zorluk derecesi önemli iki karşılaşma. Puanlarımızı istiyoruz, hem zirvede kalmak hem de hayallerimizin peşinden gitmek istiyoruz."


- "Hedefimiz Avrupa'ya gidebilmek"

Senegalli 27 yaşındaki forvet Cherif Ndiaye de Kasımpaşa maçında güzel bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kasımpaşa maçında takım olarak iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Ndiaye, aldıkları güzel skorun bunun yansıması olduğunu ifade etti.

Devre arasında Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port'tan satın alma opsiyonlu kiralık olarak mavi-lacivertli takıma gelen Ndiaye, takımdaki birçok oyuncunun Fransızca bilmesinin kendisine olumlu yansıdığını aktararak, "Ayrıca Badou Ndiaye'nin de takımda olması benim için önemli bir etken oldu. Kendisiyle daha önceden tanışıyorum. Saha içindeki ve saha dışındaki adaptasyonumda çok yardımcı oldu. Takım olarak iyi oynadığımız zaman birlikteliğimiz de ayrı bir noktaya geliyor. Takım içindeki uyumun çok iyi olduğunu, adaptasyon sorunu yaşamadığımı söyleyebilirim." diye konuştu.

Cherif Ndiaye, takım hedefleri doğrultusunda maç maç ilerlediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hedefimiz öncelikli olarak Avrupa'ya gidebilmek. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Bir haftada 3 maç oynayacak olmamız zor olabilir ama bu futbolun içerisinde var. Biz de bunları maç maç değerlendirip o şekilde konsantre oluyoruz. Umarım iyi sonuçlar elde edip hedefimize ulaşırız. Arabam.com Konyaspor maçı kolay olmayacak, zor olduğunu biliyoruz. Oradan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Bunun için de öz güvenimiz oldukça var. Hocamıza güveniyoruz, uyguladığımız taktiğe ve kendi kalitemize de güveniyoruz. Güvenli bir şekilde oradan 3 puan almak istiyoruz."


- Rodrigues: "Elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Portekizli 29 yaşındaki sol bek Kevin Rodrigues de son 9 haftaya girdiklerini ve her karşılaşmaya final maçı olarak baktıklarını ifade etti.

Ligdeki durumlarının iyi olduğunu anımsatan Rodrigues, şunlar kaydetti:

"Gayet iyi hissediyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zor bir maç olacak. İyi oynayan bir takımla karşılaşmaya gidiyoruz. Kendi evlerinde olacaklar. Deplasman her zaman biraz daha komplike görünebilir ama biz elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu alacağız."

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