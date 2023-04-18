Adana'da ev ve araçlarda uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 5 kişiye gözaltı

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ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde ev ve araçlarda uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelendiği bir kişinin ikametine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda 30 gram esrar ve iklimlendirme sistemi kullanılarak saksılarda yetiştirilen 20 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Ekipler, ikametteki bir kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, ilçede yaptıkları denetimlerde şüpheli gördükleri bazı araçları durdurup incelemede bulundu.



Araçlarda 1055 gram esrar ile 14 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

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