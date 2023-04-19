Adana'da apartmanlardan su sayacı çalan şüpheli tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki apartmandan su sayacı çalıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan zanlı tutuklandı.

Özgür Mahallesi'nde iki apartmandan su sayacı çalındığını fark eden vatandaşlar, şüpheliyi kaçmaya çalışırken yakalayıp durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlı Mahmut Ç'yi (22) gözaltına aldı.

Şüphelinin çantasını ve yanındaki çuvalı inceleyen ekipler, 13 su sayacının yanı sıra yine aynı apartmanlardan çalındığı belirlenen semaver, takım çantası, ütü ve ses sistemi buldu.

Hırsızlıktan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Mahmut Ç, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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