Adana'da DEAŞ'lı teröristlere finans sağladığı iddia edilen sanığa 10 yıl hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristlere ve ailelerine para aktardığı ileri sürülen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan S.Ö. hakkında iddianame hazırlandı.

"Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanığın sürekli DEAŞ mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ifade edilen iddianamede, S.Ö'nün örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla infak, gıda ve temizlik malzemesi, kurban bağışı adı altında para topladığı ve "DEAŞ'a üye olma" suçlamasıyla haklarında işlem yapılan kişilerle yoğun iletişim trafiği (HTS) kayıtlarının tespit edildiği aktarıldı.

S.Ö'nün, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerine para gönderdiği, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne fon topladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen Y.S.B'nin hesabına para aktardığı, cep telefonunda yapılan incelemede, "Hol listesi" adıyla bu kişilerin isimlerinin bulunduğunun belirlendiği kaydedilen iddianamede, sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamede, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği belirtilen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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