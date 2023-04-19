Soğan fiyatlarının hasattaki artışla gerilemesi bekleniyor

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da devam eden turfanda soğan hasadıyla ürünün market ve pazar fiyatının gerileyeceği öngörülüyor.

Verimli topraklara sahip Adana'da geçen hafta başlayan turfanda soğan hasadı sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, Adana'da geçen yıl 26 bin dekar alanda soğan yetiştirildiğini söyledi.

Soğan ekim alanının bu yıl 29 bin dekara yükseldiğini belirten Tekin, "Yaklaşık 140 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Sökümlerimiz geçen hafta itibarıyla başladı. Bu hafta hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki bir ay içinde soğan hasadı tamamlanmış olur." diye konuştu.

Ülkede soğanın azaldığı dönemlerde Adana'da hasadın başladığına dikkati çeken Tekin, bu yıl geçen yılkinden yaklaşık 20 bin ton fazla soğan üretileceğini ifade etti.

- "Fiyatlar oturacak"

Market ve pazarda şu an yüksek olan soğan fiyatının hasadın hızlanmasıyla düşeceğini dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Yani endişeye düşmeye gerek yok, fiyatlar oturacak. Hem çiftçi hem tüccar hem de tüketicimiz rahata kavuşacak diye ümit ediyoruz. Çiftçimizle konuştuğumuzda, ilerleyen günlerde tarlada 8-10 lira seviyesine düşeceğini, pazarda da 13 lira civarında bir seyir göstereceğini düşünüyoruz. Bu da normal soğan fiyatıdır. Bugün üretim maliyetleri göz önüne alındığında soğanın 8-10 lira olması normal bir durumdur."

Tekin, soğan fiyatlarının yüksek seyretmesinin üretici açısından avantaj olduğunu ifade etti.

Hasadı günlük takip ettiklerini belirten Tekin, "Hem pazar hem market fiyatlarını hem de üretici fiyatlarını takip ediyoruz. Bakanlığımızla sürekli istişare halindeyiz. Yani önümüzdeki günlerde soğan piyasasının oturacağını ümit ediyoruz. Beklentimiz bu yönde." dedi.

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