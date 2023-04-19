Tufanbeyli'de 33 besiciye güneş enerjisi paneli dağıtıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, hayvan yetiştiricilerine güneş enerjisi paneli desteği verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında sunulacak panel desteği için Tufanbeyli Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray, güneş enerjisi sistemlerinin önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, panellerin besicilerin hayatını kolaylaştıracağını ifade etti.

Konuşmaların ardından 33 besiciye güneş enerjisi paneli dağıtıldı.

Programa, Kaymakam Abdulhamit Bayram da katıldı.



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