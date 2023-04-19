Adana'da 30 kişi partilerinden ayrılıp DSP'ye geçti

ADANA (AA) - Adana'da partilerinden ayrılarak Demokratik Sol Parti'ye (DSP) katılan 30 kişiye düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

DSP İl Başkanlığı'nda, CHP'den ayrılan 24, İYİ Parti'den ayrılan 5 ve HDP'den ayrılan 1 kişi için rozet takma töreni düzenlendi.

DSP İl Başkanı Erhan Saltuk, törende yaptığı konuşmada, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme ve AK Parti listelerinden seçime girme yönünde aldığı kararın yanında olduklarını söyledi.

Aksakal'ın aldığı kararın eleştirilmesine tepki gösteren Saltuk, şöyle konuştu:

"Biz vatanımızın, milletimizin yanında olmayı ve bundan dolayı da Cumhur İttifakı'nı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Adana il örgütü olarak da bu görüşün yanındayız. İl örgütümüz, ilçe örgütlerimiz, hep birlikte aynı görüşe sahibiz. Partimize yeni katılan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Buradan Millet İttifakı'ndaki seçmen arkadaşlara da şunu söylüyorum. Nereye oy verdiğinizi, niye oy verdiğinizi tekrar düşünün. Çünkü bu ülkenin normal bir meselesi değil, normal bir seçim değil. Türkiye vatan, millet meselesidir. Bugün biz vatanımıza, milletimize sahip çıkmak için buradayız. Seçimler ne olursa olsun demokratik bir seçimde, birlik beraberlik içerisinde olmak adına buradayız. Baktığımızda Millet İttifakı'nda ABD'yi destekleyen, onun haricinde terör örgütlerini destekleyen, 440 kilometre yol yürüyüp 'adalet' diyen ve sonra Sadullah Ergin'i Çankaya'da aday gösteren bir grubun içerisinde Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve bizler olmayacağız."



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