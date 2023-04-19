Kozan Belediyesi iftar programı düzenledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde belediye tarafından iftar programı düzenlendi.

Karacaoğlan Mahallesindeki kapalı semt pazarında düzenlenen iftar programında konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, katılan herkese teşekkür ederek, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek istedi.



Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

İftara, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Milletvekili adayları, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, il ve ilçe teşkilatı üyeleri ile vatandaşlar katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.