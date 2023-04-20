Adana'da refüje çarpıp devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde refüje çarpıp devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

M.D. yönetimindeki 38 FA 252 plakalı otomobil, Feke-Kozan kara yolu Akkaya Mahallesi Üskiyen mevkiinde kontrolden çıkıp refüje çarparak yola devrildi.



Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki 3 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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