Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 4 kişi kurtarıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına devrilen minibüsteki 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir minibüs, Ali Hocalı Mahallesi'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.

Daha sonra akıntıyla kapılan minibüs, kanal üzerinden geçen bir köprünün altında sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



İtfaiye ekipleri minibüsteki 1'i kadın 4 kişiyi kanaldan çıkardı.

Sağlık ekiplerince 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.



Kanala düşen araç ise vinç yardımıyla çıkartıldı.







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