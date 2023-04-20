Adana'da ruhsatsız 30 tabanca ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da ruhsatsız 30 tabanca ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığını belirlediği 3 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, Adana Otogarı'na giderek şehirler arası yolcu otobüsünden aldıkları koliyle ayrılan şüpheliler Büşra Y. (21) ve kuzeni Mazlum Y'yi (28) yakaladı.

Koliyi inceleyen ekipler, ruhsatsız 25 tabanca buldu.

Daha sonra ekipler, zanlılardan Büşra Y'nin merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evine de operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramalarda ruhsatsız 5 tabanca daha ele geçirildi.

Ekipler, Büşra Y'nin babası Halis Y'yi (42) de gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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