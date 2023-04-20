Adana'da iki aracın çarpması sonucu şehit olan polisin cenazesi memleketine uğurlandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde trafik kazasına müdahale ederken iki aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Musa Keskin'in cenazesi törenle memleketi Elazığ'a gönderildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken iki aracın çarpması sonucu şehit olan 53 yaşındaki Keskin için Adana Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törene, Keskin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Süleyman Elban, Emniyet Müdürü Doğan İnci ile polisler katıldı.

Törende Keskin'in özgeçmişi okundu, dua edildi. Burada düzenlenen törenin ardından Keskin'in naaşı kara yoluyla memleketi Elazığ'a gönderildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye yönlendirilen ekipteki Musa Keskin'e (53) önce A.C.Ç. idaresindeki 80 FV 377 plakalı otomobil, yola savrulması sonucu da daha sonra M.O. yönetimindeki 06 BC 2401 plakalı otomobil çarpmıştı.





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