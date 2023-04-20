Depremde yıkılan binayı inşa eden eşinin kurduğu şirkete kağıt üzerinde ortakmış

ADANA (AA) - SATUK TOPALOĞLU - Adana'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Kubilay Apartmanı'nı inşa eden şirketin kurucularından Ü. Helete, inşaat alanına dahi gitmediğini ve şirketin kağıt üzerinde ortağı olduğunu öne sürdü.



Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda 1997 yılında yapımına başlanan apartmanın müteahhidi tutuklu Murat Helete'nin eşi ve şirket ortağı tutuksuz Ü. Helete, emniyet ve savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Helete ifadesinde, ilkokul mezunu olduğunu ve ortağı olduğu şirketin işlemleri ile ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Eşim Murat Helete ile ortak olduğumuz Kubilay İnşaat adlı şirketimiz vardır. Ben sadece kağıt üzerinde şirkete ortak olarak gözükmekteyim. Bütün işlemleri eşim yapmaktaydı. Limited şirket kurmak için iki kişiye ihtiyaç olduğu için eşim Murat Helete beni şirkete ortak olarak gösterdi. İnşaat yapılırken inşaat alanına dahi gitmedim. Fakat orada bir evim olduğu için 4 yıl kadar ikamet ettim. Şirketin işlemleri ile ilgili olarak bir bilgiye sahip değilim."

Şirkette eşi ve kendisinden başka ortak olmadığını anlatan Helete, "İnşaat hakkında somut bilgilere sahip değilim. Bütün işlemleri eşim Murat Helete takip ediyordu. Benim ikamet ettiğim dönemde binanın alt katındaki iş yerlerinde ve apartmanın herhangi bir yerinde tadilat yapılmadı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."ifadesini kullandı.

- Müteahhit Murat Helete tutuklanmıştı

Depremdeki yıkımların ardından başlatılan çalışmalar kapsamında kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmişti. Laboratuvardaki çalışmalar sonucu arasında Kubilay Apartmanı'nın da olduğu 11 binadan alınan örneklerde yapılar, dayanıklılık testini geçememişti.

Binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Kubilay Apartmanı'nı inşa eden şirketin kurucularından ve müteahhidi Murat Helete 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Tutuklu Murat Helete savcılık ifadesinde, kendisine ait başka binaların deprem nedeniyle yıkılmadığını ve hasar bulunmadığını savunarak, "Bunun üzerine 6 Şubat'ta sabah saat 10.30 gibi binaya gittim baktım, kapısı kapalıydı. İş yerinin de darabası (kepenk) kapalıydı. Daha sonra oradan ayrıldım. Saat 13.30'da ikinci depremde binanın batı tarafı yıkılmıştır. Yıkılmadan önce binaya girenler enkazda kalıp vefat etmişler. Ayrıca binanın yıkılmayan kısmı 6 günde zorla yıkılır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." beyanında bulunmuştu.



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