Pakistan resmi ve sivil kurumlarıyla "asrın felaketi"nde dayanışma örneği gösterdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pakistan resmi ve sivil kurumlarıyla "asrın felaketi"nde dayanışma örneği gösterdi

AA

Pakistan resmi ve sivil kurumlarıyla "asrın felaketi"nde dayanışma örneği gösterdi

ADANA (AA) - BETÜL AKLAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından resmi ve sivil kurumlarıyla yardım seferberliği başlatan Pakistan, verdiği desteklerle zor günlerinde Türkiye halkıyla dayanışma örneği sergiledi.

Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 11 ili etkileyen depremler sonrası birçok ülkeden Türkiye'ye "yardım koridorları" aracılığıyla malzemeler ulaştırıldı. Yıkıcı depremlerden dolayı Türkiye'ye yardım eden ülkeler arasında Pakistan da yer aldı.

Afetin hemen ardından Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçen Pakistanlı yetkililer, 2 arama kurtarma ekibini deprem bölgesine gönderdi. Pakistan Silahlı Kuvvetlerinden 32 kişilik ve Rescue 1122'den 52 kişilik ekipler de Adana ve Adıyaman'da konuşlandırıldı.

Arama ve kurtarma operasyonlarına önemli katkı sağlayan Pakistanlı ekipler, 28 kişiyi enkazdan kurtarmayı başardı.

Nakdi yardımlarda da büyük seferberlik başlatan dost ülkede devlet memurları maaşlarının bir bölümünü afetzedelere bağışladı. Okullarda ve diğer yerlerde yürütülen kampanyalar kapsamında da bağış yapıldı.

ABD ve İngiltere'de yaşayan Pakistanlı vatandaşlar ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülen organizasyonlarda da bağışlar toplandı ve yardım malzemeleri tedarik edildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, deprem bölgesini ziyaret eden ilk yabancı üst düzey devlet yetkililerinden oldu.

Bu kapsamda Pakistan'dan, doğal afetler nedeniyle battaniye, çadır ve ilaç gibi kaynakları sınırlı olmasına rağmen insani yardım malzemeleri hava yoluyla Türkiye'ye ulaştırılmaya başlandı.

Başbakan Şerif'in yaptığı acil durum toplantısında, Pakistan'dan 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" başlatılmasına kararı alındı. Söz konusu operasyon kapsamında 12-24 Mart tarihleri arasında yaklaşık 50 bin çadır ve battaniye Türkiye'ye gönderildi.

Uçak seferlerinin yanı sıra Pakistan'dan yola çıkan "PNS Moawin" ve "PNS Nasr" yardım gemileri, 20 ve 23 Mart'ta Mersin Limanı'na ulaştı. Depremzedeler için insani yardım malzemesi taşıyan Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait ikinci gemide ise Pakistan Milli Günü kutlandı.

Pakistan hükümetinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının yardım faaliyetleri de dayanışma sürecinde önemli rol oynadı.

Bu arada Pakistan'dan yardıma gelen STK'lerin, rehabilitasyon süreci boyunca deprem bölgesinde görev yapmaya devam edeceği öğrenildi.

- "Her zaman hemfikir olduk, birbirimizin yanında durduk"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, AA muhabirine, depremler sonrasında her yaştan ve kesimden kişinin birlikte çalıştığını söyledi.

Yardım merkezlerinde görev aldığını anlatan Cüneyd, "Şahsen tanıdığım ve kendileri için kalkıp bir bardak su bile almayan insanların 20-30 kiloluk paketler taşıdığını görmek gerçekten etkileyiciydi." dedi.

Cüneyd, ABD'deki Türk büyükelçiliğine giden bir Pakistanlının, kimliğinin gizli kalması şartıyla rehabilitasyon süreci için 30 milyon dolar bağışta bulunduğunu bildirdi.

Türkiye ve Pakistan'ın dini, kültürel ve etnik konularda çok büyük ortak mirasının bulunduğuna dikkati çeken Cüneyd, "Mümkün olan her alanda sorunsuz şekilde işbirliği yaptık. Keşmir, Kıbrıs olsun, başka herhangi bir sorun olsun, her zaman hemfikir olduk. Birbirimizin yanında durduk." diye konuştu.

Cüneyd, ortak kültürel mirasa rağmen Türkiye ve Pakistan arasında ticaret ilişkilerinin eksik olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Türkiye ve Pakistan belli alanlarda gelişmiş durumda ama maalesef iş bağlantılarımız olması gerektiği gibi kurulamadı. Bu vesileyle, temelde deprem hakkında konuşma olmasına rağmen, ekonomik olarak daha verimli faaliyet gösterdiğimiz sistem geliştirmemizi en içten şekilde arzuluyorum."

- "Türk kardeşlerime sadece bir mesajım var: Yalnız değilsiniz"

Geçmiş yıllarda da iki ülkede tanık olunan afetlerde iki ülkenin tepkisinin aynı yönde gerçekleştiğine işaret eden Cüneyd, "Bu da Türkiye ile Pakistan arasında neden bu kadar çok benzerlik olduğunu açıklıyor. Neden Pakistan'ın Türkiye, Türkiye'nin Pakistan için 'kilit nokta' olduğu sorusu hep vardır. Yani bunlar, ortak miras ve hatta ortak DNA olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Cüneyd, "Türkiye'nin her ihtiyacımız olduğunda yanımızda olmasından büyük gurur duyuyoruz. Biliyorsunuz, Türkiye Kasım 1947'de Pakistan'ı ilk tanıyan ülkelerden biriydi. Çok açık şekilde bunun arkadaşlık olmadığını söyleyebiliriz. Hayır, bundan daha fazlası. Bu kardeşlik gibi." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi kendi ülkesinden ayırt etmediğini dile getiren Cüneyd, şunları kaydetti:

"Pakistan ve Türkiye'nin benzersiz ilişkisi olduğunu söylemek isterim. Sevinçlerimiz ve üzüntülerimiz ortak. Birlikte acı çektik ve beraber hareket ettik. Kardeşlerimizin ihtiyacı olan her şey için buradayız. Türk kardeşlerime sadece bir mesajım var; lütfen kendinizi yalnız hissetmeyin. Yalnız değilsiniz. Sizinleyiz. Geçmiş olsun Türkiye."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremde yıkılan binayı inşa eden eşinin kurduğu şirkete kağıt üzerinde ortakmış
YEREL HABERLER Depremde yıkılan binayı inşa eden eşinin kurduğu ...
Adana'da iki aracın çarpması sonucu şehit olan polisin cenazesi memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Adana'da iki aracın çarpması sonucu şehit olan ...
Şehit polis memurunun cenazesi, törenin ardından memleketi Elazığ'a gönderildi
YEREL HABERLER Şehit polis memurunun cenazesi, törenin ardından ...
Adana'da ruhsatsız 30 tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da ruhsatsız 30 tabanca ele geçirildi
Çadır yangınında ölen Elif Mislina'dan 24 gün sonra ablası Yeşim de hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çadır yangınında ölen Elif Mislina'dan 24 gün sonra ...
KANALA UÇAN MİNİBÜSTEKİ 4 KİŞİ BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDI
YEREL HABERLER KANALA UÇAN MİNİBÜSTEKİ 4 KİŞİ BOĞULMAKTAN SON ANDA ...
Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 4 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 4 kişi ...
Kanala uçan minibüsteki 4 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Kanala uçan minibüsteki 4 kişi boğulmaktan son anda ...
Adana'da refüje çarpıp devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da refüje çarpıp devrilen otomobildeki 3'ü ...
Adana'da kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
YEREL HABERLER Adana'da kazaya müdahale eden polis iki aracın ...
Kazaya müdahale eden trafik polisi, iki otomobilin çarpması sonucu şehit oldu
YEREL HABERLER Kazaya müdahale eden trafik polisi, iki otomobilin ...
Kozan Belediyesi iftar programı düzenledi
YEREL HABERLER Kozan Belediyesi iftar programı düzenledi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Adana'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Adana'da ...
Adana'da 30 kişi partilerinden ayrılıp DSP'ye geçti
YEREL HABERLER Adana'da 30 kişi partilerinden ayrılıp DSP'ye geçti
Adana'da depremzedeler için başlanan konutların inşası devam ediyor
YEREL HABERLER Adana'da depremzedeler için başlanan konutların ...
Tufanbeyli'de 33 besiciye güneş enerjisi paneli dağıtıldı
YEREL HABERLER Tufanbeyli'de 33 besiciye güneş enerjisi paneli ...
Adana'da kuş kulübesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 kardeşe dava
YEREL HABERLER Adana'da kuş kulübesinde uyuşturucu sattığı öne ...
Adana'da heyelana neden olan kaya parçaları kontrollü düşürülüyor
YEREL HABERLER Adana'da heyelana neden olan kaya parçaları kontrollü ...
Adana'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ...
4 öğretmenin öldüğü bölgede, kayalar için çalışma
YEREL HABERLER 4 öğretmenin öldüğü bölgede, kayalar için çalışma
Ümit Özdağ: Ben kendimi korurum
YEREL HABERLER Ümit Özdağ: Ben kendimi korurum
Soğan fiyatlarının hasattaki artışla gerilemesi bekleniyor
YEREL HABERLER Soğan fiyatlarının hasattaki artışla gerilemesi ...
Kooperatif kurucusu, yıkılan apartmanın yerini dahi bilmediğini savundu
YEREL HABERLER Kooperatif kurucusu, yıkılan apartmanın yerini dahi ...
Adana'da DEAŞ'lı teröristlere finans sağladığı iddia edilen sanığa 10 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ'lı teröristlere finans sağladığı iddia ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.