BBP Adana Milletvekili adayı Oğuz'dan deprem bölgesine destek

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ADANA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Adana Milletvekili adayı Yunus Oğuz, depremin ilk gününden bu yana teşkilat olarak bölgede depremzedelere desteklerini sürdürdüklerini belirtti.

Oğuz, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Depremin ilk günden bu yana bölgede var gücüyle çalışan devletin yanı sıra kendilerinin de ellerinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Oğuz, "Depremin ilk günden bu yana teşkilat olarak bölgede her daim vatandaşlarımız için hazır bulunarak ihtiyaç doğrultusunda var gücümüzle desteklerimizi sunduk." ifadesini kullandı.

Oğuz, depremden etkilenen ve Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında tedaviye alınan "can dostları"nı da ziyaret ettiklerini kaydetti.



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