Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, baba ve oğlu yaralandı.



Fatih Mehmet Kütküt (76) yönetimindeki 33 AL 074 plakalı otomobil, ​​​​​​​Çukurköprü Mahallesi'nde karşı yönden gelen Murat Ardıç (36) idaresindeki 43 AAK 297 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Kütküt olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü Ardıç ile yanında bulunan 7 yaşındaki oğlu Deniz Çınar Ardıç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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