Adana'da heyelan nedeniyle Tufanbeyli-Saimbeyli kara yolu ulaşıma kapandı

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ADANA (AA) - Adana'da, Tufanbeyli-Saimbeyli kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Himmetli Mahallesi Kısık mevkisinde, etkisini sürdüren sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.

Ulaşıma kapanan Tufanbeyli-Saimbeyli kara yolunda ekipler çalışma başlattı.

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