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AK Parti'li Çelik'ten partisinin Çukurova İlçe Başkanlığına saldırıya ilişkin açıklama:

AA

AK Parti'li Çelik'ten partisinin Çukurova İlçe Başkanlığına saldırıya ilişkin açıklama:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle yapılan saldırıya ilişkin, "Seçim çalışmalarına odaklanmışken bu tip tacizler, provokasyonlar, saldırılar, AK Parti teşkilatları üzerinde zerre kadar geri çekilme ya da sakınma gibi bir duygu yaratmaz." dedi.

Çelik, partinin Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki saldırıya uğrayan ilçe başkanlığı binasında incelemede bulundu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay'dan bilgi aldı.

İlçe binalarına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Çelik, şöyle konuştu:

"Burada yakalandıktan sonra da aldığımız ilk bilgiler doğrudan AK Parti'ye karşı, AK Parti binasını hedef alarak bu eylemi gerçekleştirdiğini söylüyor. 'Ben kendim, işte şu partiye mensubum' diye bir parti ismi veriyor. Tabii o sebeple AK Parti'ye karşı olduğunu, o motivasyonla gerçekleştirdiğini söylüyor. Tabii bu şahsın eyleminin kendisinin 'Şu partiye aidim, o yüzden şu motivasyonla yapıyorum' demesinin şu aşamada bir önemi yok. Ama esas olan 'İşte ben televizyonlardan izliyordum. AK Parti'nin bazı söylemleri sebebiyle bu eylemi gerçekleştirmek istedim' şeklinde bir yaklaşımı var. Tabii bunu esas olarak epeydir söylüyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza, partimize karşı kullanılan nefret dilinin, nefret siyasetinin belli yerleri tahrik etmek amacına matuf olduğunu ifade ediyoruz. Diğer siyasi partilere yapılan saldırılara sivil siyasetin her türlü saldırıdan, tacizden korunması gerektiği çerçevesinde biz karşı durmuştuk."

Çelik, AK Parti kadrolarının sürekli olarak meydanlarda, sahada vatandaşlarla olduğunu belirterek, "Seçim çalışmalarına odaklanmışken bu tip tacizler, provokasyonlar, saldırılar, AK Parti teşkilatları üzerinde zerre kadar geri çekilme ya da sakınma gibi bir duygu yaratmaz. Her ne saldırı olursa olsun, nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin, hangi provokasyon olursa olsun hiçbir şekilde bundan geri adım atmadan, sandığa doğru giderken bütün provokasyonlarla mücadele ederek hep birlikte bu seçim çalışmalarını yürüteceğiz." diye konuştu.

- "Saldırganı hızlı biçimde yakalayan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz"

Demokrasinin ve sandık siyasetinin Türkiye'de son derece güçlü olduğunu dile getiren Çelik, AK Parti'nin 20 yıldır sandık ve demokrasi yoluyla mücadelesini verdiğini vurguladı.

Çelik, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bu mücadelesinin güçlü şekilde süreceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Tabii hemen emniyet güçlerimiz bu saldırganı hızlı bir şekilde yakaladılar. Sorgusu da yapılıyor. İlk ortaya çıkan çerçevede, doğrudan AK Parti'yi hedef alarak bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade ediyor. AK Parti'yi bilerek, buraya dönük olarak bu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Gördüğünüz gibi teşkilatlarımız her zamanki gibi sokakta. Çukurova teşkilatımız, Adana teşkilatımız, Türkiye'nin her tarafındaki teşkilatımız... Seçime giderken bu tip provokasyonlar olacağını bilen bir kadroyuz. Geçmiş yıllardan beri bunun mücadelesini verdik. O sebeple bunu, bu saldırganı hızlı bir biçimde yakalayan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz."

Adana'nın güvenli bir şehir olduğunu dile getiren Çelik, "Her türlü saldırıya, provokasyona karşı biz sandığa giderken demokratik mücadelemizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bundan sonrasında da daha güçlü bir şekilde sokaklarda, meydanlarda olacaklarını ve vatandaşlarla daha çok buluşacaklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Sivil siyasetin her türlü provokasyondan, tahrikten uzak tutulması konusunda biz açık ve net bir tutuma sahibiz. Türkiye'nin güvenlik güçleri, sandığın korunması, demokratik süreçlerin korunması konusunda son derece hassas. Bundan sonrasında da herkese şunu ifade etmek istiyoruz; özellikle son bir hafta 10 gündür birkaç kere de uyarıda bulunduk. Terör örgütlerine söylenmeyen sözlerin, terör örgütlerine birilerine söylemekten sakındığı sözleri Cumhurbaşkanı'mıza karşı, partimize karşı, Cumhur İttifakı'mıza karşı kullanmalarının başlı başına bir provokasyon olduğunu ifade etmiştim. Umarım bundan sonra herkes daha dikkatli olur. Teşkilatlarımız sahadadır. İnşallah 14 Mayıs seçiminde büyük bir demokrasi zaferine imza atmak üzere faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Hepimize geçmiş olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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