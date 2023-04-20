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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftarda konuştu:

AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftarda konuştu:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, 100 yıllık altyapısını bitirdi, demokrasisini olgunlaştırdı, bölgesinde büyük bir istikrar gücü oldu. Cumhurbaşkanı'mız dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye adına barışın ara buluculuğunu yapıyor." dedi.

Adana'dan AK Parti milletvekili adayı olan Çelik, Adana Merkez Park'ta düzenlenen iftar programına katıldı.

Çelik, buradaki konuşmasında, ramazan ayında meydanlarda hep beraber olan ve kardeşlik sofralarını büyüten herkese teşekkür etti.

Önlerinde iki bayramın olduğunu belirten Çelik, "Biri yarın idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı. İnşallah sevdiklerinizle, ailelerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirirsiniz. İkincisi, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan demokrasi bayramı. Demokrasi bayramımızın da Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçmek üzere hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

- "Bu seçimin çok daha büyük, çok daha farklı bir anlamı var"

Çelik, her seçimin önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yapılan tartışmalardan da gördüğünüz gibi bu seçimin çok daha büyük, çok daha farklı bir anlamı var. Cumhurbaşkanı'mızın karşısına dikilmiş olanlara her gün olduğu gibi bugün yine terör örgütlerinden bir destek geldi. Kandil'den bir açıklama yapılıyor. Deniyor ki 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın karşısında kim varsa onu destekliyoruz' diyorlar. Ve ben inanıyorum ki şimdi siz de diyorsunuz ki bütün terör örgütlerine karşı buradan ilan ediyoruz ki bütün Adana Cumhurbaşkanı'mızın yanındadır, onun destekçisidir. Allah'ın izniyle milletin desteğiyle hep beraber çalışmamızla 14 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Erdoğan diyen oy pusulasına damgamızı basacağız. Bütün terör örgütlerine gereken cevabı vereceğiz."

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle yapılan saldırıya da değinen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birisi bugün itiraf etti, yakalanan kişi. 'Bilerek AK Parti'yi hedef alarak gittim, AK Parti Çukurova ilçe binasına ateş ettim' diyor. Biz provokasyonlarla mücadele ede ede, her türlü siyasi suikastla mücadele ede ede, her türlü sabotajla mücadele ede ede bugünlere gelmiş bir kadroyuz. Ne demişti Cumhurbaşkanı'mız, 'FETÖ'sü, PKK'sı arkasındakiler topunuz gelin, topunuz gelin.' İşte meydan, işte Adana, işte AK Parti, işte Cumhur İttifakı, hep beraber diyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan."

- "Millete hizmet etmekten başka bir şeref, gaye tanımayanlar olarak yolumuzu sürdüreceğiz"

Çelik, Cumhur İttifakı'nın milletin hizmetinde yol yürümeye devam edeceğini belirterek, "Bugün ve bundan sonrasında da Allah'ın izniyle bu büyük millete hizmet etmekten başka bir şeref, gaye tanımayanlar olarak yolumuzu sürdüreceğiz. Ömrünü milletine adamış bir liderin, Cumhurbaşkanı'mızın karşısına dikilenlere bakın. Tek bir amaçları var, Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, sizin çocuklarınızın çok daha iyi bir Türkiye'de yaşamasını engellemek." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin bugünlere kumpasları bozarak geldiğini vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdiden art arda açıklamalar yapılıyor. Deniliyor ki 'Erdoğan seçilirse Türkiye bağımsız çizgisini sürdürecek ama Erdoğan'ın karşısındakiler seçilirse batıyla daha uyumlu hükümetler iş başına gelecek.' Bu ne demek? Bu, sizin çocuklarınızı, ülkenizi, egemenliğinizi, memleketimizi düşünen Erdoğan'a karşı başkalarının çıkarlarının sesi olacak kadroların iş başına getirilmesinin arzusudur. Biz, iktidara geldiğimiz günden beri bu kumpasları, tezgahları boza boza bu günlere geldik. Bugün de Cumhur İttifakı olarak tek vatan, devlet, millet, bayrak diyerek bu meydanlardayız ve dimdik ayaktayız. Bir, iki, üç tanesi yetmez hepsi birden gelsin işte Adana onlara gereken cevabı verecek."

- "Türkiye bölgesinde büyük bir istikrar gücü oldu"

Çelik, Türkiye'nin önünde önemli bir seçimin olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, 100 yıllık altyapısını bitirdi, demokrasisini olgunlaştırdı, bölgesinde büyük bir istikrar gücü oldu. Cumhurbaşkanı'mız dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye adına barışın ara buluculuğunu yapıyor. En son bugün, Sudan'da çıkan çatışmalar sebebiyle Cumhurbaşkanı'mız aracılık rolünü üretti. Bu millet, kendi değerlerini yücelttiği, imkanlarını milletin hizmetinde kullanan bir iktidar sayesinde geleceğini daha güzel kurduğu gibi kendi kabından taşarak başkalarına da şifa olan bir millet." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte mücadele etmeyi sürdüreceklerini aktaran AK Parti'li Çelik, şunları kaydetti:

"Geçen günlerde Adana'yı ziyaret edenlerden bir tanesi, bir faşist çıkmış Cumhurbaşkanı'mıza saldırıyor. Yahu Cumhurbaşkanı'mız Avrupa'nın ve dünyanın faşistlerinin saldırısında geri adım atmamış, sizin gibi çakma faşistlerin saldırısından mı geri adım atacak. Geçen sene, yine burada, bu saatlerde bir şey söylemiştim. Onu tekrar etmek istiyorum, Cumhurbaşkanı'mız yürüdüğü zaman kuşkusuz milyonlarca kişi onla yol yürüyor. Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı'mızla yürüyor ama Adanalıların gönlünü, yüreğini anlatmak için şöyle bir örnek vermiştim. Cumhurbaşkanı'mızla milyonların yürüdüğünü biliyoruz ama hiç kimse yürümese bile Adanalılar sonuna kadar beraber yürüyecekler."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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