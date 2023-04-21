Adana'da valizinde uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki valizinde 2 kilo 980 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendikleri Rasim Ö'yü (21) takibe aldı.

Ekipler, Rasim Ö'nün bindiği şehirler arası yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurup arama yaptı.

Otobüsün bagajındaki Rasim Ö'ye ait valizi inceleyen ekipler, 2 kilo 980 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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