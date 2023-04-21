Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Halil İbrahim Sofrası Buluşması"na katıldı

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ADANA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Adana'da "Halil İbrahim Sofrası Buluşması" etkinliğine katıldı.

Karamollaoğlu, Ramazan Bayramı namazını Sabancı Merkez Camisi'nde kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra Adana Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden Karamollaoğlu, kabirlere gül bıraktı, şehit yakınlarının bayramını kutladı.

Karamollaoğlu, ziyaretinin ardından bir düğün salonunda düzenlenen "Halil İbrahim Sofrası Buluşması" etkinliğine katıldı.

Programda konuşan Karamollaoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl iftar ve sahurların dayanışma ve kardeşlik sofrasına dönüştüğünü söyledi.

Deprem bölgelerinde yaralar sarılana kadar dayanışma göstermek zorunda olduklarını anlatan Karamollaoğlu, şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Karamollaoğlu, felaket döneminde tarihi bir seçime gittiklerine belirterek şunları kaydetti:

"Artık seçim gününe 3 hafta kaldı. Değişimin ve yeni bir başlangıcın şafağındayız inşallah. Bu seçim aynı zamanda bir referandum olacak. Sadece ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak 600 milletvekilini seçmeyeceğiz, vereceğimiz her bir oyla Türkiye'nin gidişatına bir istikamet de belirleyeceğiz ve karar vereceğiz."

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