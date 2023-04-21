Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu

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ADANA (AA) - Adana'da sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde yağışın ardından yollarda su birikintisi oluştu.

Sürücüler, araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da zor anlar yaşadı.

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