Karaisalı'da bayramlaşma töreni düzenlendi

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ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri ile vatandaşlar bayramlaştı.

İlçe meydanındaki bayramlaşma törenine, Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Saadettin Aslan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Kumcu, bayramların insanlar arasındaki sevgi, saygı, dayanışma ve kaynaşmanın doruğa çıktığı özel günler olduğunu belirtti.

Bu mübarek günlerin rahmet ve bereketine buluştukları için çok mutlu olduklarını belirten Kumcu, herkesin bayramını kutladı.



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